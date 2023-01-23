بيروت عاصمة للإعلام العربي للعام 2023... مكاري: لا ترفع الأعلام البيضاء

اجتمع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، مع سفراء الدول العربية في مكتبه في الوزارة، لتداول الفعاليات التي تنظمها بيروت، لمناسبة اعتمادها عاصمة الإعلام العربي للعام 2023.



وحضر سفراء : المملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد، تونس بوراوي الامام، سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، الصومال فرحان عبدي كرهان، قطر ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، المغرب محمد اكرين، موريتانيا أحمدو إدي محمد الراظي يرافقه القنصل ايلي نصار، اليمن عبدالله عبد الكريم دعيس، القائمة باعمال السفارة السودانية سارة ادريس حسن أحمد، رئيس بعثة السفارة العراقية امين النصراوي، المستشار الاول والثقافي في السفارة الفلسطينية ماهر مشيعل، القائم بالاعمال الكويتي عبدالله سليمان الشاهين، نائب السفير المصري المستشار الأول هاني خضر.



Advertisement كذلك حضر المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، مدير "اذاعة لبنان" محمد غريب، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، مديرة البرامج في "اذاعة لبنان" ريتا نجيم ورؤساء أقسام في الوزارة. كذلك حضر المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، مدير "اذاعة لبنان" محمد غريب، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، مديرة البرامج في "اذاعة لبنان" ريتا نجيم ورؤساء أقسام في الوزارة.





مكاري، وبعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الإعلام العربي للعام 2023، لفت إلى أن "هدف هذا الإجتماع التشديد على الألفة والمحبة بين بيروت والعواصم العربية التي تمثلونها في بلدكم الثاني لبنان".



وقال مكاري: "مسرورون جداً أن تكون بيروت عاصمة للإعلام العربي للعام 2023 وذلك بقرارٍ من جامعة الدول العربيّة". وأكد مكاري أن "بيروت لا تتعب ولا ترفع الأعلام البيضاء رغم كل الأزمات"، معتبراً أن ثقافة الحياة في لبنان أقوى من كل المحاولات الهادفة لضربها.مكاري، وبعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الإعلام العربي للعام 2023، لفت إلى أن "هدف هذا الإجتماع التشديد على الألفة والمحبة بين بيروت والعواصم العربية التي تمثلونها في بلدكم الثاني لبنان".وقال مكاري: "مسرورون جداً أن تكون بيروت عاصمة للإعلام العربي للعام 2023 وذلك بقرارٍ من جامعة الدول العربيّة".