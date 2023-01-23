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لبنان

إلقاء قنبلة على الـ LBCI تابع.. الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب! (صور)

Lebanon 24
23-01-2023 | 04:26
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نشرت الـ lbci صورا تظهر حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى التلفزيون مساء أمس مليئة بالخردق والتي ادت الى اضرار مادية بالسيارات والاستوديو، مشيرة إلى ان نوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب.

 

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هذا وتتواصل التحقيقات التي تجريها القوى الأمنيّة في الحادثة، وتبين بحسب التحقيقات الأولية أنه تم الإشتباه بشخصين كانا على متن دراجة نارية في المنطقة، وهو الأمر الذي أظهرته كاميرات المراقبة.

 

يُشار إلى أنّ الحادثة وقعت عند الساعة 9.10 دقائق من مساء أمس الأحد، وقد انفجرت القنبلة بين استديوهات الـ"LBCI" في أحد مواقف السيّارات، ما تسبب بوقوع أضرارٍ ماديّة.

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