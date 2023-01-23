Advertisement

لبنان

العبسي عرض الاوضاع مع اللواء عثمان

Lebanon 24
23-01-2023 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1031354-638100708520936479.png
Doc-P-1031354-638100708520936479.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في المقر البطريركي في الربوة وبحث معه في قضايا الساعة .

واشار عثمان بعد اللقاء الى ان "الزيارة هي للمعايدة وان جاءت متأخرة".
Advertisement

واضاف: "نحن ندعو دائما الى المحبة والسلام واعتبر ان الكنيسة هي واحدة من اركان هذا العمل الداعي الى المحبة والسلام". 

بدوره لفت العبسي الى "ضرورة دعم المؤسسات الأمنية وكل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة التي ترعى جميع المواطنين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-23
12:24 | 2023-01-23
12:19 | 2023-01-23
12:11 | 2023-01-23
12:07 | 2023-01-23
11:51 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website