العبسي عرض الاوضاع مع اللواء عثمان

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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في المقر البطريركي في الربوة وبحث معه في قضايا الساعة .واشار عثمان بعد اللقاء الى ان "الزيارة هي للمعايدة وان جاءت متأخرة".واضاف: "نحن ندعو دائما الى المحبة والسلام واعتبر ان الكنيسة هي واحدة من اركان هذا العمل الداعي الى المحبة والسلام".بدوره لفت العبسي الى "ضرورة دعم المؤسسات الأمنية وكل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة التي ترعى جميع المواطنين".