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لبنان

السنيورة يستنكر الاعتداء على الـLBCI.. ماذا قال؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 04:43
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 أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال. بي. سي) يوم أمس عبر إلقاء قنبلة باتجاه مبناها.

واعتبر ان "الرسائل واضحة والمرسلون واضحون أيضاً. فبعد تعرّض التلفزيون الجديد للاعتداء إثر بث سكتش فكاهي، قام بعض المنزعجين من الفكاهة السياسية مرة جديدة بالتعبير عن امتعاضهم باستهداف وسائل الاعلام، وذلك بالاعتداء على محطة (ال. بي. سي)".
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وعلّق الرئيس السنيورة بالقول:" قد يمكن ترهيب بعض اللبنانيين يوماً، ولكن لا يمكن ترهيبهم كل يوم، فلكل أمر نهاية ولا بدّ للشعب اللبناني من أن يضع حداً للإرهاب والإرهابيين يوماً ما وهو آتٍ لا محالة".

وطالب الأجهزة الأمنية ب"وضع حد لهذا الإرهاب المتنقل بين وسائل الإعلام عبر فرض هيبة وسلطة القانون وكشف المعتدين على وسائل الإعلام ومحاسبتهم عبر سوقهم إلى العدالة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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