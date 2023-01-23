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لبنان

بو حبيب استقبل السفير التركي ومدير الوكالة التركية للتنسيق والتعاون

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:14
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولوسوي ومدير الوكالة التركية للتنسيق والتعاون الممولة للمشاريع التركية في لبنان (تيكا) والتي تقوم بترميم عدة طوابق من مبنى وزارة الخارجية في وسط المدينة .
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بعد اللقاء جال الوزير بوحبيب والوفد التركي على الطوابق التي يتم ترميمها للإطلاع على حسن سير العمل.
وشكر الوزير بوحبيب الجمهورية التركية ووزارة خارجيتها  ووكالة ( تيكا) على خطوتهما المهمة وجهودهما في العمل على ترميم  طوابق عدة من المبنى الحالي لوزارة الخارجية اللبنانية ما يسمح باستيعاب عدد كبير من الموظفين  وجمع شملهم في سبعة طوابق بدلا من طابقين اثنين. 
بدوره، تحدث السفير اولوسوي الذي  شكر للوزير بو حبيب حسن الاستقبال وقال: "زيارتنا هي لنستطلع مدى التقدم الذي أحرز في ما يخص مبنى وزارة الخارجية بدعم الوكالة التركية للتنسيق والتعاون. ومسرورون ان تركيا تدعم المؤسسات والحكومة في لبنان ونأمل ان يستمر هذا الدعم في المستقبل، و هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تحظى بدعم الجانب التركي".
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