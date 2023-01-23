فضل الله استقبل سفير النروج في لبنان.. وهذا ما تم بحثه

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وخلال اللقاء، شدّد السفير إيترڤيك على أن "بلاده تقدم مساعدات للبنانيين أكثر مما تقدم للنازحين، وأنها من بين الدول المانحة التي تحرص على أن تبقى إلى جانب اللبنانيين لمساعدتهم وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". التقى العلامة السيد علي فضل الله، سفير النروج في لبنان مارتين إيترڤيك، يرافقه نائب رئيس بعثة النرويج في لبنان سفين رولدسن، وفي حضور ممثل مكتب السيد فضل الله في النرويج الشيخ محمود جلول، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والعلاقات النرويجية اللبنانية.وخلال اللقاء، شدّد السفير إيترڤيك على أن "بلاده تقدم مساعدات للبنانيين أكثر مما تقدم للنازحين، وأنها من بين الدول المانحة التي تحرص على أن تبقى إلى جانب اللبنانيين لمساعدتهم وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

وقال: "نحن نعمل لحل المشاكل بقدر استطاعتنا لأن لبنان بحاجة للشيء الكثير"، متمنياً "العمل سريعاً لانتخاب رئيس للجمهورية والتقدم في الإصلاحات لأن صورة البلد تتضاءل تدريجاً أمام الآخرين".

من جهته، شكر فضل الله للنروج "اهتمامها بالجالية اللبنانية والعربية والإسلامية، وحرص هذا البلد على تعزيز العلاقة مع بلداننا"، مؤكداً أن "لبنان يشبه النروج في تنوعاته الدينية والسياسية، وأن المشكلة تبقى في الإدارة السياسية وفي الطبقة السياسية التي لا تصغي لهموم الناس ومعاناتهم حتى بات الناس يفكرون بالهجرة بينما المطلوب هو العمل لتثبيتهم في أرضهم".

وأشار الى "دور المؤسسات الاجتماعية والصحية والتربوية والأهلية في تأمين الكثير من الحاجات للناس، في غياب الدولة اللبنانية عن القيام بهذا الدور"، لافتا إلى "مؤسسات المرجع الراحل السيد فضل الله ودورها إلى جانب غيرها من المؤسسات التي تعنى بهذه الأوضاع في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها البلد".

وشدد على أن "غياب الدولة لا يعني عدم تحمل المسؤولية من قبل كل من يستطيع ملء بعض الفراغ، ولكن المشكلة هي أكبر بكثير وبالتالي لا بد من تعاون الجميع للتخفيف عن الناس بعيداً من كل الحسابات السياسية أو المصلحية والطائفية وغيرها". (الوكالة الوطنية)