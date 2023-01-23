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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع وزير العدل

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:48
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 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري، وجرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)
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هنري خوري

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