جميل السيد: هذا الموضوع لن يحل مشكلة لبنان

أدلى النائب جميل السيد في المجلس النيابي بتصريح، قال فيه:



"نحن في المجلس نناقش قوانين تتعلق بالانتظام المالي، ورغم مشاركتنا لتحسين هذه القوانين، ولكن هناك قوانين اعتبرها غير مناسبة في حق اللبنانيين. نقول احفظوا حق كل الناس ولا تضعوا أوقاتا معينة لاعادة اموال الناس، ولكن قولوا انه عليكم اعادة ودائع الناس، واليوم الفرق هو 30 مرة بين السعر القديم والجديد".

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وأضاف: "مشكلتنا اليوم ان كل التركيز في البلد يقول، انه لا انتخاب لرئيس الجمهورية وهذا كذب وتضليل للناس. مشكلتنا تبدأ من فوق الى تحت، مجلس مشلول، ادارات غير موجودة، بنية الدولة تنهار، ولا يوجد اي مكان في هذه الدولة صحيحا".



وتابع: "الزملاء اعتصموا في المجلس، نحن نقدر خطوتهم، وهم يرسلون رسالة الى الرأي العام"، معتبراً أن "هذا الموضوع لن يحل مشكلة لبنان في الصراع على الحصص حول الرئيس".



وقال السيد: "لدينا مشكلة في البلد، هي عدم أهلية السلطة سيكون هناك مشاكل اخرى، لان ذهنية السلطة هي تقاسم السلطة والحصص، فهي من ضباطها وسفرائها مقسومة".



وتمنى السيد "لو ان هذه السلطة ترحل بقرار ذاتي منها، ترحل من فوق الى تحت، هذه سلطة غير مؤهلة لقيادة البلد، لن يقف الفساد عند حد، سيظلون في نفس النهج، هذه السلطة يجب ان تسقط واذا رحلت السلطة كلنا نرحل. بصراحة لن يكون هناك حل الا بتغيير شامل".

وتابع: "بهدلة لنا، اننا لا نستطيع دفع مليوني دولار للامم المتحدة، وهذه بهدلة لكل لبنان".

وأضاف: "واجباتي ان اطلق صرخة تحذير، لا أعرف الى أي مدى ستصبر الناس".

وختم قائلا: "خافوا الله في الناس. والنائب ليس لديه سلطة تنفيذية، هذا البلد يستحق العيش، ونحذر من التفلت الامني". (الوكالة الوطنية)