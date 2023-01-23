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لبنان

سفير ألمانيا زار وزير العدل: نشيد بالتعاون الجيد الذي لمسه الوفد القضائي الأوروبي

Lebanon 24
23-01-2023 | 06:24
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل يرافقه القنصل الألماني في السفارة ماتياس فوغت.
 
 
وخلال اللقاء، تم البحث في الشؤون القضائية والتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، كما تم التطرق الى مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي.
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وبعد اللقاء، قال الوزير الخوري:" زارني اليوم سعادة السفير الألماني وسعادة القنصل في السفارة الألمانية في بيروت، وقد أبدى السفير كيندل ارتياحه للتجاوب الكامل الذي حصل من قبل الهيئات المسؤولة في لبنان في مجال التعاون القضائي ضمن الإتفاقية التي وقّع عليها لبنان حول مكافحة الفساد، مبدياً شكره لهذا التعاون".


بدوره، ردّ السفير كيندل على سؤال حول تقويمه لمهمة الوفد القضائي، فأجاب قائلا: "أحببت أن أشكر وزير العدل شخصياً على حسن التعاون الذي شهدناه الأسبوع الفائت، وهو تعاون قائم، ليس فقط خلال الأسبوعين المنصرمين، بل قبل ذلك أيضاً".
 
 
كما نوّه السفير بـ "التعاون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عمل مع فريقه في النيابة العامة التمييزية، على تسهيل آلية التحقيقات وعمل فريق المحققين الأوروبيين الذين أتوا ليس فقط من ألمانيا، بل أيضاً من فرنسا واللوكسمبورغ".
 
 
وأضاف: "نحن نشيد بالتعاون الجيد الذي لمسه فريق المحققين، وبالتالي نحن ممتنون لما قام به وزير العدل والمدعي العام التمييزي بشكل عام، أما في ما يتعلق بمسار التحقيقات التي أُجريت فلا يمكننا إعطاء أي تفصيل أو إجابة حوله لأنها التحقيقات لا تزال مستمرة، وبالتالي لا يمكن الدخول في التفاصيل عبر الإعلام، لكن ربما يمكن إعطاء المزيد من المعلومات لاحقاً". (الوكالة الوطنية)

 
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