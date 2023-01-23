رازي الحاج: لوضع خطة طوارئ لايصال المياه الى المنازل

اشار النائب رازي الحاج الى أنه "ما زلنا الى اليوم في مناطق عدة في لبنان، وبخاصة في المتن الشمالي، من دون مياه، والمياه مقطوعة في المنازل منذ أكثر من شهر، لأن مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"، تقول ان ليس لديها كهرباء من أجل تشغيل المضخات لايصال المياه الى المنازل".

Advertisement



وأضاف في تصريح من المجلس النيابي: "لا كهرباء، اذ ان هناك مشكلة في تفريغ البواخر لمد مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد انعقاد مجلس الوزراء، لم تفرغ البواخر حتى الساعة".

وسأل: "الى اي متى سيبقى اذلال الناس، ومتى سيتم تفريغ هذه البواخر من الفيول؟ ومتى ستستطيع مؤسسة كهرباء لبنان ان تمد الطاقة لمضخات المياه، لانه لا نستطيع ان نقبل ان نقطع المياه عن الناس ايضا ومتى سيتم قطع الهواء عن الناس لا نعرف".



وختم :" هذه الصرخة، أطلقها من مجلس النواب، الى مؤسسة كهرباء لبنان ولرئيس الحكومة ووزير الطاقة ليتحملوا مسؤولياتهم، والى مؤسسة المياه ايضا، لتضع خطة طوارئ لايصال المياه الى المنازل".