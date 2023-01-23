الرابطة المارونية: إحراق القرآن الكريم مدان ومرفوض

استنكرت الرابطة المارونية "إحراق القرآن الكريم في السويد على يد متطرف".

واكدت في بيان "ان هذا التصرف مدان ومرفوض، ولا يمكن القبول به كونه يسيىء إلى الديانة الإسلامية وهي إحدى الديانات الابراهيمية التي تؤمن بوحدانية الله ، وتضم اكثر من مليار مؤمن بها".

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