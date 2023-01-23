بري التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية ومطران عكار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق مارتن سامبسون، في حضور سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.
كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية وإنمائية لمنطقة الشمال وعكار خلال إستقباله مطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، في حضور النائبين سجيع عطية وأسعد درغام.
وبعد اللقاء قال المطران منصور: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس، رئيس مجلس النواب نبيه بري المعروف بذكائه وحنكته ووطنيته ومقاومته لكل أنواع الظلم، إذ هو رئيس حركة المظلومين، هكذا نعرفه منذ زمن طويل وإستجرنا بهذه الدار وبشخصه مرات كثيرة من عكار وكان خير نصير ومسددا لحقوقنا ولمؤسستنا ونصيرا لها، جئنا نعايده ونسأل له الصحة والعافية وأن يهديه الله لروحه القدوس لخير البلاد والعباد وأن يسهل طريقه لإنتخاب رئيس للجمهورية الذي تحتاجه البلاد لكل أنواع الإحتياجات ولإستقامة الأمور وسهولة تحرك البلد في كل الإتجاهات.
وأضاف: نعم دولته هو دولة بكل معنى الكلمة لإهتماماته ولأريحته وكل ما أتينا إليه نجد عنده الصدر الرحب والعقل والذهن المتفتح لكل الأمور فنعود إلى مقارنا وإلى بلداتنا وضيعنا في عكار ونحن آمنين سالمين وغانمين من عنده، إذ كما يقول الكتاب "أنه من يرتضي أن يكون اولا بأن يكون خادما للكل"، هكذا يقول ربنا يسوع المسيح. هذه الوصية الإلهية يطبقها دولته بكل معنى الكلمة فنحن عائدون مسرورون ومنشرحو الصدر. قواه الله وأعطاه الصحة والعافية وأعوانه لخير البلاد والعباد آمين".
وبعد الظهر، إستقبل الرئيس بري الوزير السابق مروان خير الدين. (الوكالة الوطنية)