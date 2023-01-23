بري التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية ومطران عكار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق مارتن سامبسون، في حضور سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

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كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية وإنمائية لمنطقة الشمال وعكار خلال إستقباله مطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، في حضور النائبين سجيع عطية وأسعد درغام.