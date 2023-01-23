Advertisement

لبنان

بري التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية ومطران عكار

Lebanon 24
23-01-2023 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1031442-638100845857352932.png
Doc-P-1031442-638100845857352932.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق مارتن سامبسون، في حضور سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.
Advertisement
 
كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية وإنمائية لمنطقة الشمال وعكار خلال إستقباله مطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، في حضور النائبين سجيع عطية وأسعد درغام.
 
وبعد اللقاء قال المطران منصور: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس، رئيس مجلس النواب نبيه بري المعروف بذكائه وحنكته ووطنيته ومقاومته لكل أنواع الظلم، إذ هو رئيس حركة المظلومين، هكذا نعرفه منذ زمن طويل وإستجرنا بهذه الدار وبشخصه مرات كثيرة من عكار وكان خير نصير ومسددا لحقوقنا ولمؤسستنا ونصيرا لها، جئنا نعايده ونسأل له الصحة والعافية وأن يهديه الله لروحه القدوس لخير البلاد والعباد وأن يسهل طريقه لإنتخاب رئيس للجمهورية الذي تحتاجه البلاد لكل أنواع الإحتياجات ولإستقامة الأمور وسهولة تحرك البلد في كل الإتجاهات.

وأضاف: نعم دولته هو دولة بكل معنى الكلمة لإهتماماته ولأريحته وكل ما أتينا إليه نجد عنده الصدر الرحب والعقل والذهن المتفتح لكل الأمور فنعود إلى مقارنا وإلى بلداتنا وضيعنا في عكار ونحن آمنين سالمين وغانمين من عنده، إذ كما يقول الكتاب "أنه من يرتضي أن يكون اولا بأن يكون خادما للكل"، هكذا يقول ربنا يسوع المسيح. هذه الوصية الإلهية يطبقها دولته بكل معنى الكلمة فنحن عائدون مسرورون ومنشرحو الصدر. قواه الله وأعطاه الصحة والعافية وأعوانه لخير البلاد والعباد آمين".
 
وبعد الظهر، إستقبل الرئيس بري الوزير السابق مروان خير الدين. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-23
12:24 | 2023-01-23
12:19 | 2023-01-23
12:11 | 2023-01-23
12:07 | 2023-01-23
11:51 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website