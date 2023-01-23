الـNBN تتضامن مع الـLBCI: التعرض لاي قناة او مؤسسة اعلامية هو خط أحمر

استنكرت ادارة الشبكة الوطنية للارسال NBN "التعرض لقناة LBCI، ودانت الحادثة على كل المستويات.

ودعت في بيان "الأجهزة القضائية والأمنية المعنية الى التحقيق لكشف الفاعلين".

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واكدت ان "المساس او التعرض لاي قناة او مؤسسة اعلامية هو خط احمر".

وجددت تأكيد "التضامن مع المحطة الزميلة انطلاقا من واجب مهني ولحفظ موقع الاعلام اللبناني وهو ما اكده ئيس مجلس الادارة المدير العام لقناة NBN قاسم سويد خلال اتصال برئيس مجلس ادارة LBC الشيخ بيير الضاهر واعرب عن استنكاره الشديد لحادثة القاء القنبلة ودعا الى حماية المؤسسات الاعلامية والانتباه الى المصطادين في الماء ومن يسعى الى ضرب الاستقرار الداخلي".