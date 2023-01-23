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لبنان

بوحبيب استقبل فرونتسكا: نطالب بتوضيحات ونتوقع معاملة مختلفة

Lebanon 24
23-01-2023 | 08:25
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 إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الانسانية عمران رضا، في إطار متابعة الاتصالات حول مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة، وبناء على المعطيات الواردة للوزارة من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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وخلال اللقاء، أشار بوحبيب  الى أنه "سبق لبعثة لبنان في نيويورك أن أُفيدت من مكتب المساهمات في الامم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وبالتالي إحتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية نهاية كانون الثاني ٢٠٢٣"، مطالبا بـ"توضيحات عن سبب التغيير الذي حصل وتعليق حقه بالتصويت قبل إنتهاء المدة المشار اليها أعلاه".

وشدد بو حبيب على أن "لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي، بما يفوق طاقته حيث تخطت كلفة النزوح الإجمالية الـ 40 مليار دولار أميركي منذ العام ٢٠١١ ولتاريخه. لذلك، يتوقع لبنان معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمنون مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح".

كما طلب "بنقل هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء".

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