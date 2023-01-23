عبدالله قدّم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تغطية كلفة حليب الرضّع للأطفال دون السنة

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قدم رئيس لجنة الصحة النيابية، عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله باسم اللجنة إلى المجلس النيابي، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تغطية كلفة حليب الرضّع للأطفال دون السنة من قبل الجهات الضامنة الرسمية.ونص الاقتراح على ما يلي:مادة وحيدة:أولاً: على جميع الجهات الضامنة الرسمية سواء المدنية أم العسكرية أم الأمنية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع المرض والأمومة- تغطية فواتير حليب الأطفال الرضّع لمن هم دون السنة من عمرهم.ثانياً: لا يجوز أن تقل التغطية عن نسبة سبعين بالمئة (70%) من القيمة الحقيقية للكلفة.ثالثا: تتحمل وزارة الصحة تكلفة عمليات الولادة عن العائلات غير المشمولة بأي نوع من الضمان الصحي.رابعاً: تطبق مواد قانون العقوبات المتعلقة بتزوير المستندات واستعمالها على منظمي ومستعملي الفواتير الوهمية.خامساً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر شباط 2023.الأسباب الموجبةلما كانت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد وصلت الى ما وصلت اليه في لبنان، بحيث اصبح المواطن اللبناني يرزح نحت اعباء لا طائل له بها.ولما كان المصرف المركزي قد رفع الدعم عن حليب الرضّع نظراً إلى الكلفة الكبيرة المتأتية من عدم قدرة الدولة على ضبط سوق هذه السلعة وبالتالي عدم وصولها الى مستحقيها.ولما كانت الكلفة المتأتية من هذا الاقتراح في ما لو أقر أقل بكثير من كلفة الدعم التي كان المصرف المركزي يؤمنها.ولما كانت التغطية المنصوص عليها بالاقتراح المرفق تؤمن استحصال مستحقي هذا الدعم دون سواهم.ولما كان في لبنان حتى تاريخه عائلات غير مشمولة باي نوع من الضمان الصحي، وتحقيقاً للعدالة بقدر الامكان، رأينا أن تتحمل وزارة الصحة تكلفة عمليات الولادة تعوضاً عن تغطية كلفة حليب الرضع لمن هم دون السنة.لكل ذلك ولأسباب أخرى اتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس الكريم مناقشته وإقراره.