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لبنان

المركز الكاثوليكي للاعلام يُدين ظاهرة التعدي على الرموز الدينية

Lebanon 24
23-01-2023 | 09:01
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أدان المركز الكاثوليكي للاعلام "ظاهرة التعدي على الرموز الدينية في العديد من البلدان بينها نيجيريا حيث تمّ إحراق أحد الكهنة وصولاً إلى السويد حيث تمّ إحراق نسخة من القرآن الكريم ما يؤشر إلى أن المعتدي واحد".
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ورأى في بيان اليوم أنه "انطلاقاً من مبدأ الاخوّة الانسانية التي يقودها قداسة البابا فرنسيس مع المرجعيات الاسلامية في العالم العربي، فإن ما حدث هو اساءة إلى كل الديانات السماوية"، مضيفاً "نحن في لبنان البلد الذي يكفل دستوره في مادته التاسعة حرية الاعتقاد واحترام الديانات وتأدية فروض الاجلال لله تعالى، نستنكر هذه الاعمال ونرفضها بالمطلق، وندعو السلطات السويدية لأن تحترم مواطنيها المؤمنين وشعائرهم الدينية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال".
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