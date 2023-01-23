إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 51900 و52100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 51000 و51100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.