بالصور... قتيل وجريح على طريق عام دير الزهراني

ادى حادث سير مروع وقع عصر اليوم على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية الى مقتل مواطن واصابة ابنه بجروح.

وفي التفاصيل، كان نبيل عبد الكريم محي الدين يقود سيارته ومعه ابنه محمد، فاصطدم بالحاجز الاسمنتي الفاصل على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية، وانقلبت بهما السيارة عدة مرات.

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وسارعت فرق الاسعاف الى المكان وتم نقل نبيل الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث فارق الحياة، فيما اصيب ابنه محمد بجروح مختلفة.

وتسبب الحادث بازدحام سير على الاوتوستراد، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وعملت على فتح تحقيق بملابسات الحادث، وقامت بتسهيل مرور السيارات.