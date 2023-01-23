Advertisement

لبنان

بالصور... قتيل وجريح على طريق عام دير الزهراني

Lebanon 24
23-01-2023 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1031462-638100877328776398.jpg
Doc-P-1031462-638100877328776398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ادى حادث سير مروع وقع عصر اليوم على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية الى مقتل مواطن واصابة ابنه بجروح.
وفي التفاصيل، كان نبيل عبد الكريم محي الدين يقود سيارته ومعه ابنه محمد، فاصطدم بالحاجز الاسمنتي الفاصل على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية، وانقلبت بهما السيارة عدة مرات.
Advertisement
وسارعت فرق الاسعاف الى المكان وتم نقل نبيل الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث فارق الحياة، فيما اصيب ابنه محمد بجروح مختلفة.
وتسبب الحادث بازدحام سير على الاوتوستراد، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وعملت على فتح تحقيق بملابسات الحادث، وقامت بتسهيل مرور السيارات.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-23
12:35 | 2023-01-23
12:24 | 2023-01-23
12:19 | 2023-01-23
12:11 | 2023-01-23
12:07 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website