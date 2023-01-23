Advertisement

لبنان

الابيض: لعدم جعل المريض رهينة للأوضاع الصعبة

Lebanon 24
23-01-2023 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1031469-638100894679857612.jpg
Doc-P-1031469-638100894679857612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، البيان التالي:
 
"يهمنا الإعلان عن أن الحل الذي تم التوصل إليه مع مصرف لبنان، برعاية مشكورة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيؤمن كمية أكبر من الأموال التي تدفع نقدا للمستشفيات، بحيث تتمكن هذه الأخيرة من تسديد ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية للمستوردين من دون تكبيد المريض أي كلفة إضافية، بما يعني ضمان تنفيذ آلية إعطاء الأدوية المدعومة والتي بدأت وزارة الصحة العامة بإرسائها حرصا على تتبع حركة هذه الأدوية وضبطها وعدم صرفها بأي شكل من الأشكال في غير مكانها".
Advertisement
 
واضاف البيان: "وتؤكد الوزارة أن التزام الأفرقاء المعنيين جميعا بالآلية المذكورة سيؤدي إلى حصر المشاكل المالية الحالية وتسريع دفع الفواتير والمستحقات، لما تظهره النتائج الأولية لآلية التتبع الممكننة من شفافية وبيانات واضحة تؤكد أن الأموال التي تُدفع تستخدم في المكان المناسب".
 
وتابع: "إن وزارة الصحة العامة تدرك بأن الأزمة المالية تلقي بثقلها على الجميع، وهي لذلك تواصل الاجتماعات المفتوحة وتستنفد مختلف السبل المتاحة للتوصل إلى حلول جذرية وعادلة في موضوع الدواء، ولكنها أيضا في حاجة إلى تعاون الأفرقاء المعنيين جميعا بحيث يظهر الجميع حرصا واضحا على الإلتزام بآلية التتبع كما بدفع المستحقات. أما جعل المريض رهينة للتجاذبات وللأوضاع الصعبة وتحويله شريكا في تحمل مسؤولية خدمته وهو منهك بصحته فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن أقل ما يحتاج إليه المريض هو أقصى درجات الدعم". (الوكالة الوطنية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-23
12:35 | 2023-01-23
12:24 | 2023-01-23
12:19 | 2023-01-23
12:11 | 2023-01-23
12:07 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website