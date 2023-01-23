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لبنان

اللواء عثمان زار البطريرك العبسي

Lebanon 24
23-01-2023 | 10:16
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زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتاريخ اليوم 23/1/2023، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في زيارة قدّم في خلالها اللواء عثمان لغبطته التهنئة بالأعياد المجيدة وأطلعه على المهام المتعدّدة في ضبط الأمن، التي تقوم بها مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ودورها الكبير في مختلف المجالات العامّة، على الرغم من الضائقة الاقتصادية الراهنة.
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