بعد خرق العدوّ الإسرائيليّ الخطّ الأزرق... شاهدوا بالصورة ما فعله الجيش

قال الجيش عبر حسابه على "تويتر"، إنّ "الجيش اللبناني نقل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قامت قوة معادية بمدّ الشريط على نحو يخرق الخط المذكور بطول 4 أمتار وعمق متر واحد باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين-مركبا".

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