بعد خرق العدوّ الإسرائيليّ الخطّ الأزرق... شاهدوا بالصورة ما فعله الجيش

الجيش اللبناني نقل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قامت قوة معادية بمدّ الشريط على نحو يخرق الخط المذكور بطول ٤ أمتار وعمق متر واحد باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين-مركبا.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/C5y5IJBuJ7
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 23, 2023
الجيش اللبناني نقل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قامت قوة معادية بمدّ الشريط على نحو يخرق الخط المذكور بطول ٤ أمتار وعمق متر واحد باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين-مركبا.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/C5y5IJBuJ7