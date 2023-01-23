ما جديد التحقيقات في ملف المازوت المفقود في منشآت طرابلس؟

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استكمالا للتحقيقات في موضوع الكميات المفقودة من مادة المازوت في منشآت طرابلس، استدعت قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضي سمرندا نصار عددا من الشهود للاستماع الى افاداتهم في جلسة تعقد يوم غد الثلاثاء في 24/1/2023، وهم:- بسام عيسى مسؤول دائرة التعبئة في منشآت طرابلس- محمد المصري مسؤول دائرة التعبئة في منشآت طرابلس- عصام شحاده مسؤول دائرة التخزين في منشآت طرابلس- المدير بالتكليف زاهر سليمان في المديرية العامة للنفط (الجديد)