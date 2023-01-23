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لبنان

ميقاتي رأس اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.. ما الذي تقرّر؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:03
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي،شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني موريس سليم، العدل هنري خوري، الطاقة والمياه وليد فياض،السياحة وليد نصار،الاشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد وسام مرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان،المال يوسف خليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام المالية جورج معراوي،المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا،عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.
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وتقرر الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المّورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
 
وزير الخارجية 
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وبحث معه في موضوع الالتزامات المالية المترتبة على لبنان للامم المتحدة.
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