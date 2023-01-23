أول تعليق من اللواء إبراهيم بعد "إدعاء" البيطار عليه.. ماذا قال؟

زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "بيت بيروت" في السوديكو، وقال خلال جولته ردا على سؤال لتلفزيون "الجديد": "الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق".



اضاف: "لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء".

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