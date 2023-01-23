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لبنان

أول تعليق من اللواء إبراهيم بعد "إدعاء" البيطار عليه.. ماذا قال؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:19
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زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "بيت بيروت" في السوديكو، وقال خلال جولته ردا على سؤال لتلفزيون "الجديد": "الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق".
 
اضاف: "لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء". 
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