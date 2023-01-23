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لبنان

تفاصيل لقاء "حزب الله" - باسيل.. هذا ما تطرّق إليه النقاش

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:23
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وسط أجواءٍ إيجابيّة جداً، انتهى عند الساعة 6 من مساء اليوم الإثنين، الإجتماع الذي عُقد بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ووفد "حزب الله" الذي ضمّ المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في الحزب وفيق صفا.
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وعقب الاجتماع الذي استمرّ لنحو 3 ساعات في مركز "التيار" في ميرنا الشالوحي، قال الخليل في تصريح: "كانت جلسة صريحة وغنيّة خصوصاً في الموضوع الرئاسيّ والحكوميّ وكان هناك اتفاق على أن البحث سيتم استكماله، وهذا اللقاء ليس الأخير".
وتابع: "عرضنا الملف الرئاسي بإسهاب خلال اللقاء وقرار المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة نتّخذه في حينه".
 
وأكد الخليل أن "الحزب والتيار يسيران في اتجاه واحد كسيارتين على أوتوستراد، ولن يصطدما ببعضهما البعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى"، وقال: "عرضنا بعض المطبات المتعلقة بالمسيرة السياسية بيننا وبين التيار انطلاقاً من ورقة التفاهم، ونسيرُ والتيار في الاتجاه الواحد. باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات".
وتعليقاً على وضع القضاء، قال الخليل: "الثوب القضائي يجب أن يكون أبيض لكنه للأسف تم تلطيخه بالعديد من النقاط السوداء بما في ذلك التحقيقات في انفجار المرفأ". 
من جهته، قال صفا في تعليق: "الممتعضون من التفاهم بين الحزب والتيار، لن يكونوا سعداء هذه الليلة". 
 
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