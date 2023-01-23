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لبنان
بعد رحلة العلاج.. الموت يغيب وزيراً سابقاً
Lebanon 24
23-01-2023
|
11:51
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توفي وزير العمل السابق عبدالله الامين اليوم بعد معاناة مع المرض ورحلة علاج في مستشفى الجامعة الاميركية استمرت اشهراً.
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تعازي ووفيات
عبدالله الامين
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