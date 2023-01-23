Advertisement

لبنان

نقابة عمال المخابز: لتطبيق السلم المتحرك للأجور مع كل زيادة على سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
23-01-2023 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1031519-638100978734691763.jpg
Doc-P-1031519-638100978734691763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان أن "عمال المخابز والأفران لم تعد لديهم الطاقة لتحمل المزيد من الأعباء المعيشية والاقتصادية المتفاقمة، بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار"، مشيرة إلى أن "الأجر اليومي للعمال أصبح لا يكفي لسد الحاجات اليومية ومستلزمات العيش الضرورية".
Advertisement

وأشارت إلى أن "الأجر اليومي للعامل يتراوح اليوم بين 5 و7 دولارات، في حين كان يتقاضى بين 25 و30 دولاراً"، وقالت: "لغاية اليوم، لم نحصل من وزارة الاقتصاد على أي مستند يتعلق بأجور العمال، والتي تدخل ضمن كلفة ربطة الخبز وصناعتها". 

أضافت: "نحن عمال المخابز والأفران الطرف الأساسي للإنتاج وأصحاب الخبرة والكفاءة بصناعة الخبز، نعمل في ظروف شاقة وصعبة لتأمين الخبز إلى المواطنين". 

وطالبت النقابة بـ"تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة الوضع بصورة شاملة، تمهيداً لإصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال وأصحاب العمل في أسرع وقت ممكن للنظر في حقوق العمال ومطالبهم".

كذلك، دعت إلى تطبيق "السلم المتحرك لأجور عمال المخابز والأفران مع كل زيادة على سعر ربطة الخبز، بشكل واضح وصريح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:50 | 2023-01-23
15:37 | 2023-01-23
15:21 | 2023-01-23
15:03 | 2023-01-23
14:32 | 2023-01-23
14:21 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website