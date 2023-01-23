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لبنان

المكاري بحث مع العبسي ملف تلفزيون لبنان: من واجبنا النهوض بهذه المؤسسة الوطنية

Lebanon 24
23-01-2023 | 12:19
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الذي قال بعد اللقاء: "انها زيارة معايدة لسيدنا تناقشنا خلالها في شؤون البلد وما ستؤول اليه الامور، وكلنا يعلم ان وضع لبنان ليس سليماً، من دون أن ننسى أن المطارنة الكاثوليك طالبوا في بيانهم وزير الاعلام بتعيين مدير لتلفزيون لبنان. لذلك، بحثنا ايضاً في هذا الموضوع على امل ان نلتقي سيدنا بعد عودته من السفر لنصل الى حل لموضوع التلفزيون، في الاسابيع المقبلة". 
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وأضاف: "التلفزيون حالياً بادارة وزارة الاعلام، وسأحضر إليه يومين في الاسبوع لإرساء القاعدة الصلبة وتكليف من يديره بالتعاون مع الوزارة، لأن من واجبنا النهوض بهذه المؤسسة الوطنية التي نأمل أن تعيدنا الى الزمن الجميل".
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