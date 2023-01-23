تحذيرات.. ماذا كشف رئيس الجامعة اللبنانية عن وضعها؟

ناشد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية حتى لا يكون مستقبلها في خطر، محذراً من أن الوضع سيصبح أصعب في حال طالت الأزمة، وقال: "نعملُ ليلاً نهاراً حتى لا يكون مستقبل الجامعة في خطر، والمبلغ المطلوب لتأمين الحد الأدنى الذي يسمح للجامعة بالاستمرار بشكل سليم بالصيانة وتشغيل المجمعات والمباني الجامعية، هو بحدود الـ14 مليون دولار".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الإعلامية منى صليبا، أوضح بدران أنّ " موازنة الجامعة التي كانت تساوي نحو 250 مليون دولار قبل الأزمة باتت تساوي ما بين 15 مليون و16 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "80% من هذه الموازنة هي رواتب وأجور وما يتبقى لتشغيل الجامعة وصيانة مبانيها ليس سوى 20% من هذا المبلغ المتبقي"، وأكمل: "إن مجمّع الحدث الذي بلغت كلفة بنائه 450 مليون دولار، لا أموال متوافرة اليوم لصيانته أي ان صيانته صفر. وبالتالي كل المباني ستتراجع وسيتحول الى مبنى غير لائق بالتعليم. اليوم المطلوب تأمين الأموال لصيانة المجمّع وباقي الأبينة الجامعية وهذا كلفته نحو 14 مليون دولار".

أضاف: "اليوم كلفة التعليم زهيدة مقابل كلفة الجهل، ومن يريد ان يعرف كم يكلّف التعليم فليجرب كم يكلف الجهل".

وتحدث بدران عن تقدم وتطور ايجابي في قضية أموال فحوصات الـPCR التي كانت مخصصة للجامعة اللبنانية وقيمتها 52 مليون دولار، وقال إن "تلك الأموال موجودة شيكات دولار او ما يسمى اللولار، ولكن لن نقبل إلا بأن نتقاضاها بالفريش دولار".