Advertisement

لبنان

تحذيرات.. ماذا كشف رئيس الجامعة اللبنانية عن وضعها؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1031541-638101014506664464.jpg
Doc-P-1031541-638101014506664464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية حتى لا يكون مستقبلها في خطر، محذراً من أن الوضع سيصبح أصعب في حال طالت الأزمة، وقال: "نعملُ ليلاً نهاراً حتى لا يكون مستقبل الجامعة في خطر، والمبلغ المطلوب لتأمين الحد الأدنى الذي يسمح للجامعة بالاستمرار بشكل سليم بالصيانة وتشغيل المجمعات والمباني الجامعية، هو بحدود الـ14 مليون دولار".
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الإعلامية منى صليبا، أوضح بدران أنّ "موازنة الجامعة التي كانت تساوي نحو 250 مليون دولار قبل الأزمة باتت تساوي ما بين 15 مليون و16 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "80% من هذه الموازنة هي رواتب وأجور وما يتبقى لتشغيل الجامعة وصيانة مبانيها ليس سوى 20% من هذا المبلغ المتبقي"، وأكمل: "إن مجمّع الحدث الذي بلغت كلفة بنائه 450 مليون دولار، لا أموال متوافرة اليوم لصيانته  أي ان صيانته صفر. وبالتالي كل المباني ستتراجع وسيتحول الى مبنى غير لائق بالتعليم. اليوم المطلوب تأمين الأموال لصيانة المجمّع وباقي الأبينة الجامعية وهذا كلفته نحو 14 مليون دولار".
 
أضاف: "اليوم كلفة التعليم زهيدة مقابل كلفة الجهل، ومن يريد ان يعرف كم يكلّف التعليم فليجرب كم يكلف الجهل".
وتحدث بدران عن تقدم وتطور ايجابي في قضية أموال فحوصات الـPCR التي كانت مخصصة للجامعة اللبنانية وقيمتها 52 مليون دولار، وقال إن "تلك الأموال موجودة شيكات دولار او ما يسمى اللولار، ولكن لن نقبل إلا بأن نتقاضاها بالفريش دولار".
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:50 | 2023-01-23
15:37 | 2023-01-23
15:21 | 2023-01-23
15:03 | 2023-01-23
14:32 | 2023-01-23
14:21 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website