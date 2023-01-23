يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟

تتحضّر جمعيّة "صرخة المودعين" لتنفيذ اعتصام يوم الأربعاء المُقبل في محيط مصرف لبنان، وذلك رفضاً لكل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تمّ اعتبارُها مُجحفة بحق المودعين، وتساهم في ضرب أموالهم.

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وفي السياق، تقول مصادر مسؤولة في الجمعية لـ"لبنان24" إنّ "كل الاحتمالات مطروحة خلال التحرّك المرتقب"، وقالت: "التحرك واضحٌ والصرخة واحدة، والأساس هو أنّ المودعين باتوا يخسرون أموالهم أكثر فأكثر بسبب التعاميم الأخيرة، ولهذا فإنّ المطالبة لن تكون إلا في إطار حفظ أموال الناس الذين باتوا يفقدون صبرهم".

وأوضحت المصادر أنّ "المودعين يرفضون مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية"، مشيرة إلى أنّ "المشروع لا يحفظ حقوق المودعين في الأساس"، وأضافت: "لن نستسلم في سبيل تحصيل الحقوق، ولا ثقة أبداً بالقطاع المصرفي طالما أننا لم نحصل على أموالنا".