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لبنان

عودة الى التشنج الأمني.. نائب يحذّر من انفجار الشارع!

Lebanon 24
23-01-2023 | 15:03
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رأى النائب جورج عقيص أن "هناك نيّة لعرقلة التحقيقات بانفجار المرفأ منذ البداية"، وقال: "برأيي هناك أناس في لبنان يعتقدون أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون من دون أن يتعرضوا إلى ضغط الشعب وإلى المساءلة الدولية".
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وتابع: "السؤال اليوم هل ستُنفذ قرارات إخلاء السبيل؟ هل ستُنفذ مذكرات الجلب؟". 


وحذّر عقيص في حديث تلفزيوني من أن "ما جرى اليوم هو مقدمة للعودة الى التشنج الأمني وأن نشهد على أحداث أمنية تفجّر أحداثاً في الشارع".


وأكد أن "لجنة تقصي الحقائق الدولية لا تهدف إلى إضعاف القضاء اللبناني وغايتنا أن يكمل القاضي طارق بيطار تحقيقاته وأن يصل إلى نتائج".
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