هل سيُعلن فرنجية ترشيحه لرئاسة الجمهورية غداً؟

نفت مصادر سياسية مقربة من "تيار المرده" لـ"لبنان24" ما يجري ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن رئيس التيار سليمان فرنجية سيُعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية يوم غد الثلاثاء.

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وأكدت المصادر أن هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.