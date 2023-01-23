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لبنان

سلسلة عمليات لـ"مخابرات الجيش" اليوم.. هؤلاء تمّ استهدافهم!

Lebanon 24
23-01-2023 | 16:26
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نفذت مديرية المخابرات في الجيش، اليوم السبت، سلسلة من العمليات الأمنية التي استهدفت عدداً من المطلوبين في مناطق عديدة.
 
ففي طرابلس، أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ دورية من المخابرات ألقت القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الوقود من داخل السيارات. 
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كذلك، أوقفت "المخابرات" في منطقة التبانة ضمن طرابلس، المدعو "م.ر." الذي تُوجد بحقه مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار.
 
وبالانتقال من الشمال إلى الجنوب، فقد أفادت مندوبة "لبنان24" في صور بأنّ قوات من الجيش نفذت مداهمات واسعة في محلة الحوش ضمن المدينة، بحثاً عن مطلوبين.
 
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