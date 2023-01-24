Advertisement

لبنان

فرنجيه يعلن ترشيحه... بين الشائعة والحقيقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1031642-638101457307325907.jpg
Doc-P-1031642-638101457307325907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
مباشرة بعد انتهاء اللقاء الذي جمع "حزب الله" بـ"التيار الوطني الحرّ" في ميرنا الشالوحي، وبعد الاجواء الايجابية التي رافقت التصاريح التي تلت اللقاء، انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف يفيد ان رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه سيعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي يعقده اليوم.
Advertisement

في هذا السياق، بدا التفاعل الايجابي من قبل المغردين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لافتا، اذ من خلاله يمكن الاستنتاج ان المواطنين في حالة انتظار وترقب لاي خطوة ايجابية او خرق ممكن للجمود الرئاسي يحمل في طياته نوعا من الجدية بعيدا عن مختلف اشكال الاستعراضات الحاصلة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون.

ووفقا للمعلومات، أراد ناشرو خبر اعلان فرنجيه ترشيحه ان يوحوا بان خوض فرنجيه للمعركة الرئاسية مرتبط بالتفاهم الداخلي لقوى الثامن من اذار فقط لا غير ، وبأن فرنجيه سيكون مرشحاً او رئيساً لفئة محددة من المواطنين، في حين ان فرنجيه، كما تقول اوساطه"يربط ترشيحه بتلاق وحوار وطني واسع وشامل يبدأ بطبيعة الأحوال من صلب موقعه السياسي، كما يربط امكانية وصوله الى سدة الرئاسة الاولى بتعاون أكيد سيطلقه مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني".
 
 
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-01-24
02:45 | 2023-01-24
02:45 | 2023-01-24
02:38 | 2023-01-24
02:34 | 2023-01-24
02:30 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website