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لبنان

طقس صاف مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 01:47
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 -الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11   الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
 الثلاثاء: صاف صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل و تكون اعلى من معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا.
الجمعة:  قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 4 الى 12 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ضعيفة ، سرعتها من 8 الى25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا يسوء على الجبال خلال الفترة المسائية بسب تكون الضباب .
-الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين  50 و 70%.
-حال البحر:   منخفض الموج.
حرارة سطح الماء:  19 درجة.
-الضغط الجوي: 767ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,41
-ساعة غروب الشمس:  16,59
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