طقس صاف مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. ماذا في التفاصيل؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: صاف صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل و تكون اعلى من معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا.
الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 4 الى 12 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ضعيفة ، سرعتها من 8 الى25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا يسوء على الجبال خلال الفترة المسائية بسب تكون الضباب .
-الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 50 و 70%.
-حال البحر: منخفض الموج.
حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 767ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,41
-ساعة غروب الشمس: 16,59