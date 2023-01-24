صورٌ تكشف "سلاح حزب الله الجديد".. هكذا يستهدف "إسرائيل" ليلاً!

نقلت وكالة "سوا" الإخباريّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن تقارير إسرائيليّة تحدثت عمّا أسمته "سلاح حزب الله الجديد الذي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين".
ووفقاً للوكالة، فإنّ قناة "كان" الإسرائيلية أشارت إلى أنّ "حزب الله يعمل على تعمية الإسرائيليين، وذلك من خلال أضواءٍ قوية يتم تسليطها من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات"، وقالت: "المستوطنات المحاذية للحدود الشماليّة مع لبنان تعرضت لأضواء لأشعّة ليزر قويّة خلال الليل، مما يسبب إزعاجاً وإرباكاً للإسرائيليين".
وزعمت "كان" أنّ "الحزب عمد إلى تعمية سكان مستوطنة المطلّة ليلاً بواسطة أجهزة أشعة الليزر"، مشيرة إلى أنّه "تم رصدُ عناصر من حزب الله يقومون كلّ ليلةٍ بتنفيذ تلك العملية باتجاه الإسرائيليين".