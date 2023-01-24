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لبنان

مكتب ميقاتي يرد على باسيل: بلى قلت العبارة

Lebanon 24
24-01-2023 | 02:05
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يستغرب دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يكون قال عبارة"ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي"،خلال اللقاء الذي جمعهما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء.
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ويجدد دولة الرئيس التأكيد ان باسيل قال هذه العبارة، وان مواقفه الاعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الاخير بالذات، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح.
 
بيان باسيل
وكان المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  "نفى نفيا قاطعا ما نسبه زورا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب. اذ ان النائب باسيل لا يمكن ان يقول مرةً هكذا عبارة "بأن ليس كل من يرسم اشارة صليب هو مسيحي".
ويأسف لهذا الدرك الذي وصلت اليه الامور في استثارة الغرائز الطائفية طلباً لشعبوية وتحصيناً لشخص في ازاء  الاداء المخالف للدستور والميثاق"
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