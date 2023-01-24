البنزين سيُلامس "المليون ليرة".. ماذا أعلن أبو شقرا؟

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اليوم الثلاثاء، أنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤثر على أسعار المحروقات كافة".

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