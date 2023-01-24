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لبنان
بالأسماء.. هؤلاء هم المدّعى عليهم بقضية تفجير المرفأ
Lebanon 24
24-01-2023
|
02:34
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كشفت مصادر قانونية لقناة الـ"LBCI" أنّ "المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير مرفأ بيروت هم: اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف".
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