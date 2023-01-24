بالأسماء.. هؤلاء هم المدّعى عليهم بقضية تفجير المرفأ

كشفت مصادر قانونية لقناة الـ"LBCI" أنّ "المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير مرفأ بيروت هم: اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف".

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