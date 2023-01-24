وزارة الصناعة تعمّم منع استخدام المادة الملوّنة في صناعة مخللات اللفت

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم ۱/۳ ويتعلق بمنع إستعمال المادة الملونة Rhodamine B في صناعة مخللات اللفت.



وجاء في التعميم: "لما كان سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار رقم ۱/۱۱۹ تاریخ ٢۰۱۷/9/15 (منع إستعمال مواد ملونة في صناعة المخللات)، وعطفاً على المراسلة التي وردت إلى وزارة الصناعة من قبل بعثة لبنان لدى الإتحاد الأوروبي التي تفيد بإخضاع اللفت اللبناني للمزيد من الرقابة على الحدود الجمركية الأوروبية عند الإستيراد بإدراجه على المرفق /٢/ من القرار الأوروبي رقم ۲۰۱۹/۱۷۹۳ بعد أن كان مدرجاً على المرفق رقم /1/ وما يترتب على ذلك من وجوب تقديم شهادة رسمية ونتائج تحاليل مخبرية مع كل شحنة لفت تثبت خلوّه من مادة Rhodamine B، بسبب إستمرار ورود حالات عدم إمتثال اللفت اللبناني للمواصفات الأوروبية،

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