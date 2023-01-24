نواب "مش عالسّمع".. ما السّبب؟

تبيّن أن عدداً من نواب "التيار الوطني الحر" امتنعوا عن الإجابة على الإتصالات التي تردُ إليهم لمعرفة ما إذا كانوا على إطلاعٍ بمضمون اللقاء الذي جمع رئيس تيارهم جبران باسيل بوفد "حزب الله"، أمس الإثنين.

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وبحسب مصادر مقربة من التيار، فإنّ مضمون اللقاء ما زال محصوراً ضمن نطاق المقربين من باسيل ولم يجرِ البحث به مع الجميع.