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لبنان

نواب "مش عالسّمع".. ما السّبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2023 | 03:45
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تبيّن أن عدداً من نواب "التيار الوطني الحر" امتنعوا عن الإجابة على الإتصالات التي تردُ إليهم لمعرفة ما إذا كانوا على إطلاعٍ بمضمون اللقاء الذي جمع رئيس تيارهم جبران باسيل بوفد "حزب الله"، أمس الإثنين.
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وبحسب مصادر مقربة من التيار، فإنّ مضمون اللقاء ما زال محصوراً ضمن نطاق المقربين من باسيل ولم يجرِ البحث به مع الجميع.

إلى ذلك، علم "لبنان24" من مصادر في "الوطني الحر" أنه لن يُعقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لنواب تكتل "لبنان القوي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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