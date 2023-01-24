علامة: هذا ما تسعى إليه لجنة الصحة

أسف النائب فادي علامة لأن "كل الحلول المتعلقة بالقطاع الصحي موقتة ومرتبطة بالوضع المالي".

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان" لفت علامة الى أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان والنقابة، من المفترض أن يساعد إلى حد ما حاليا المستشفيات في تأمين تكاليفها التشغيلية وبعضا من الأدوية للمرضى".

Advertisement

واشار الى أن "مشكلة عدم القدرة على تأمين عدد من الأدوية المقطوعة، تعود إلى أن التجار لم يتمكنوا من توفير السيولة، وبالتالي حتى المواطن الذي لديه القدرة المادية على شراء الدواء لا يجده في السوق ويلجأ إلى الخارج، لذا لا نعرف مصدر الدواء ولا طريقة تخزينه ما يشكل أحيانا خطرا على حياة المريض".

وأكد أنه "سبق أن حصل تواصل بين النقابة وجهات مانحة لكن لم يوصل إلى نتيجة"، مشيرا إلى أن "لجنة الصحة النيابية حضرت لائحة بأكثر من 200 دواء مفقود من السوق لمرضى السرطان وتسعى في لقاءاتها مع السلك الدبلوماسي إلى تأمين مساعدات بالأدوية، لكن حتى الآن لا نتيجة إيجابية".

وقال: "نبهنا من قبل إلى أن الأمن الصحي في خطر في لبنان".

كما دعا الى "تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة هندسة السياسات الصحية والقيام بإصلاحات لم تحصل من قبل".