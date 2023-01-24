Advertisement

لبنان

علامة: هذا ما تسعى إليه لجنة الصحة

Lebanon 24
24-01-2023 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1031668-638101515042570469.jpg
Doc-P-1031668-638101515042570469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسف النائب فادي علامة لأن "كل الحلول المتعلقة بالقطاع الصحي موقتة ومرتبطة بالوضع المالي".
 
 
وفي حديث إلى "صوت كل لبنان" لفت علامة الى أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان والنقابة، من المفترض أن يساعد إلى حد ما حاليا المستشفيات في تأمين تكاليفها التشغيلية وبعضا من الأدوية للمرضى".
Advertisement
 
واشار الى أن "مشكلة عدم القدرة على تأمين عدد من الأدوية المقطوعة، تعود إلى أن التجار لم يتمكنوا من توفير السيولة، وبالتالي حتى المواطن الذي لديه القدرة المادية على شراء الدواء لا يجده في السوق ويلجأ إلى الخارج، لذا لا نعرف مصدر الدواء ولا طريقة تخزينه ما يشكل أحيانا خطرا على حياة المريض".
 
وأكد أنه "سبق أن حصل تواصل بين النقابة وجهات مانحة لكن لم يوصل إلى نتيجة"، مشيرا إلى أن "لجنة الصحة النيابية حضرت لائحة بأكثر من 200 دواء مفقود من السوق لمرضى السرطان وتسعى في لقاءاتها مع السلك الدبلوماسي إلى تأمين مساعدات بالأدوية، لكن حتى الآن لا نتيجة إيجابية".
 
 
وقال: "نبهنا من قبل إلى أن الأمن الصحي في خطر في لبنان".
 
كما دعا الى "تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة هندسة السياسات الصحية والقيام بإصلاحات لم تحصل من قبل". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-01-24
03:46 | 2023-01-24
04:30 | 2023-01-24
04:00 | 2023-01-24
06:22 | 2023-01-24
06:16 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website