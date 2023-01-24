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لبنان

سليم عون: العلاقة بين الوطني الحر وحزب الله يجب ان تعود إلى سابق عهدها

Lebanon 24
24-01-2023 | 03:08
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رفض النائب سليم عون وصف العلاقة بين التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" بـ "وقف إطلاق النار".
 
 
وفي حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، اعتبر عون أن "جلسة الساعتين ونصف الساعة التي عقدت بين الطرفين لا توصل إلى صلح بعد كل ما حصل، لكن الإيجابي في الأمر هو أن عودة التواصل أوقفت تدهور العلاقة". 
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وبالنسبة إلى شكل التواصل بين الطرفين في المرحلة المقبلة، قال إن "العلاقة يجب أن تعود طبيعية وإلى سابق عهدها من خلال التواصل اليومي أو عند الاستحقاقات".
 
وأكد أن "المشكلة ليست في تفاهم مار مخايل، بل المشكلة تكمن في التطبيق والممارسة بالإضافة إلى السببين المباشرين: الاستحقاق الرئاسي والاجتماعات الحكومية"، لافتا إلى أن "هذين الموضوعين ما زالا قائمين ومطروحين للحل ما يعني أننا ما زلنا في خضم المشكلة".
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