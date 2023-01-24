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لبنان

ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث مطالب المعلمين

Lebanon 24
24-01-2023 | 03:46
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لبحث مطالب المعلمين صباح اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي،المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
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بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: بحثنا مع دولة الرئيس، طلبات وزارة التربية والاعتمادات المطلوبة، وتلبية مطالب المعلمين وفك الاضراب والعودة الى الصفوف لانقاذ العام الدراسي، والنقاط التي سيتم عرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

إجتماع الموازنة
كما رأس رئيس الحكومة الاجتماع الدوري لبحث موضوع الموازنة العامة للعام 2023، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية، لؤي الحاج شحادة،ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر.
 
 
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