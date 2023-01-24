محفوظ: لاعادة بث محطتي LBC وNTV

دعا رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في اطار معالجة الازمة العالقة بين تلفزيوني LBC وNTV والكابلات على اختلافها الى "اعادة بث المؤسستين المرئيتين على الاراضي اللبنانية كافة، على ان يبحث في ايجاد حل في وقت قريب يوزع فيه المردود عبر المؤسسات المرئية مجتمعة وعلى الكابلات بالاتفاق مع احترام الملكية الفكرية للمؤسسات المرئية ومراعاة نسبة المشاهدة مع حفظ حق المواطنين في الاطلاع والاستطلاع، من دون رفع الكلفة عليهم بحيث يحدد سقف اعلى للاشتراك ب 150 الف ليرة لبنانية". (الوكالة الوطنية)

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