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لبنان

ماذا تلقّى نصرالله مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2023 | 04:45
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باتَ محسوماً أن اللقاء الذي حصل يوم أمس بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ووفد "حزب الله" سيتم استكمالهُ لاحقاً بلقاءات جديدة، من أجلِ تبادل الرسائل بين الطرفين ووضع كافة الإجابات المرتبطة بالتساؤلات التي طُرحت.
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في السّياق، تقول مصادر سياسية إنه "نظراً لأهمية الملف المتصل بالعلاقة بين التيار والحزب، ونظراً للمشهد الضاغط سياسياً في ملف الإستحقاق السياسي، فإنّ الأكيد هو أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله تلقى فوراً وعقب اجتماع "التيار" - الحزب، أمس، كافة التفاصيل والتقارير المرتبطة باللقاء".
مع هذا، رجّحت المصادر أن يكون نصرالله أيضاً قد التقى معاونه السياسيّ حسين الخليل لمناقشة ما طرحه باسيل وذلك بغية الانتقال إلى مرحلة البحث الداخلي في "حزب الله" لتحديد ما يمكن تقريرُه بشأن العلاقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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