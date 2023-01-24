باسيل التقى ورونيكا واستعرض معها الأوضاع العامة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنّ الأخير التقى في مكتبه، المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا.

وأشار المكتب الإعلامي لباسيل إلى أنّ الأخير استعرض مع ورونيكا الأوضاع العامة في البلاد.