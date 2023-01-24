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لبنان

حميه بحث مع الصمد شؤوناً انمائية

Lebanon 24
24-01-2023 | 05:54
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 التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة، النائب جهاد الصمد، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
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كما بحث اللقاء الشؤون الانمائية العامة، لاسيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل ومنها بعض المشاريع في قضاء المنية- الضنية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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