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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي وفدا من لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.ثم استقبل الراعي وفدا من "جمعية أصدقاء القربان المقدس" برئاسة منى نعمة.