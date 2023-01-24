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لبنان

الراعي التقى وفد "سيدة الجبل" و"مجلس رفع الاحتلال الايراني عن لبنان"

Lebanon 24
24-01-2023 | 06:16
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي وفدا  من لقاء  سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

ثم استقبل الراعي وفدا من "جمعية أصدقاء القربان المقدس" برئاسة منى نعمة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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