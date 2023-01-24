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لبنان

سرقت مصاغاً ذهبية مرصّعة بالألماس في صيدا.. وهذا ما حصل خلال 24 ساعة!

Lebanon 24
24-01-2023 | 06:22
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 11-01-2023، ادعى أحد الاشخاص في مدينة صيدا ضد مجهول بجرم سرقة مصاغ ذهبي مرصّع بالألماس زنة /120/غ مع حقيبة يد نسائية من ماركة عالية الجودة من داخل منزله الكائن في المدينة بقيمة حوالي /10،000/ دولار أميركي.
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  على أثر ذلك وبنتيجة المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، كثّفت المفرزة جهودها الاستعلامية للتّوصل إلى معرفة الفاعل وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بنتيجة التحريّات والاستقصاءات، وفي خلال أقل من 24 ساعة، حامت الشبهات حول عاملة النظافة التي تعمل لدى المدّعي، وتأتي للقيام بالأعمال المنزليّة من وقت لآخر.

 بالتاريخ ذاته تم تحديد مكان المشتبه بها، ومن توقيفها، وهي المدعوة: س. ح. (مواليد عام ١٩٨٧، فلسطينية الجنسية)

 بالتحقيق معها، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورّطها بعملية السرقة، اعترفت بما نسب إليها، وبأنها خبأت المسروقات في منزلها داخل أحد المخيّمات. وبعد الدلالة على مكان المسروقات، تمّ ضبطها.

أودعت الموقوفة مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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